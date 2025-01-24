العالم اليوم - الدفاعات الجوية الروسية تسقط 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 07:23 صباحاً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 121 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرات الأوكرانية الـ121 على النحو التالي: