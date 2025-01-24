العالم اليوم - ترودو: رسوم ترامب على كندا سترتد على الأميركيين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:25 صباحاً - قال رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو إن المستهلكين الأميركيين سيدفعون المزيد إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية على المنتجات الكندية.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الخميس بأنه لا يزال يخطط لفرض تعريفة بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك ابتداء من الأول من فبراير المقبل. وكان ترامب قد هدد سابقا بفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين بمجرد توليه منصبه، لكن التعريفات لم تفرض في اليوم الأول.

وقال ترودو إنه إذا مضى ترامب قدما في خطته "سواء في 20 يناير، أو في أول فبراير، أو في 15 من ذات الشهر كهدية عيد الحب، أو في أول أبريل أو في أي وقت"، فإن كندا سترد بفرض تعريفات انتقامية و"ستزيد أسعار كل شئ تقريبا بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".

وأضاف ترودو في تصريحاته للصحفيين في أوتاوا: "نحن لا نعتقد أنه يريد ذلك".

وتدرس كندا فرض تعريفات انتقامية على عصير البرتقال الأميركي والمراحيض وبعض منتجات الصلب إذا نفذ ترامب تهديده.