العالم اليوم - فيديو.. صلاح يظهر ابنته ترقص على أغاني "كزبرة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. صلاح يظهر ابنته ترقص على أغاني "كزبرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 01:23 مساءً - ظهر جناح المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مقطع مصور رفقة ابنته كيان من إحدى صالات الألعاب الرياضية خلال تأديته للتمارين، حيث نال مقطع مصور طريف إعجاب الملايين من المتابعين.

ونشر صلاح فيديو لابنته كيان وهي ترقص على أغنية للمطرب الشعبي المصري "كزبرة" وهو ما نال تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتاد صلاح الظهور مع أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي كما تشارك أسرته في حضور بعد المباريات في ملعب أنفيلد.

ويستعد صلاح لمواجهة إبسويتش تاون غدا في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، فيما لا يزال الجدل دائرا حول مستقبله مع ليفربول.

وأثار صلاح مزيدا من الجدل بعد أن أجاب عن سؤال الصحفيين بشأن تجديد عقده بثلاث كلمات فقط، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي".