العالم اليوم - تحذير من كارثة.. أكبر جبل جليدي يتحرك باتجاه جزيرة بريطانية

انتم الان تتابعون خبر تحذير من كارثة.. أكبر جبل جليدي يتحرك باتجاه جزيرة بريطانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 01:23 مساءً - أكبر جبل جليدي في العالم، المعروف باسم A23a، قد يتجه نحو الإقليم البريطاني فيما وراء البحار، جزيرة جورجيا الجنوبية.

الجبل الجليدي A23a، الذي كان سابقًا "محبوسًا" يدور حول جبل تحت سطح البحر لعدة أشهر، وفقًا لعالم المحيطات الفيزيائي أندرو ميجيرز من المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية، يبدو الآن أنه يتحرك مع التيار السائد نحو جزيرة جورجيا الجنوبية، وهي إقليم بريطاني فيما وراء البحار في جنوب المحيط الأطلسي.

وقال ميجيرز في بيان أُرسل إلى شبكة سي إن إن يوم الخميس: "حاليًا، الجبل الجليدي في جزء متعرج من التيار ولا يتحرك مباشرة نحو الجزيرة، لكن فهمنا للتيارات يشير إلى أنه من المحتمل أن يتحرك نحو الجزيرة قريبًا".

وأضاف الكابتن البحري سيمون والاس، الذي تحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) من سفينة حكومة جورجيا الجنوبية "فاروس": "الجبال الجليدية خطرة بطبيعتها. سأكون سعيدًا جدًا إذا تجاوزناها تمامًا". "نبقي المصابيح الكاشفة مضاءة طوال الليل لمحاولة رؤية الجليد – فقد يظهر فجأة"، أضاف والاس.

الجبل الجليدي ما يزال الأكبر في العالم، وفقًا للقياسات التي أُجريت من قبل المركز الوطني للجليد في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

يمتد الجبل الجليدي على مساحة 3,672 كيلومترًا مربعًا (1,418 ميلًا مربعًا) عند قياسه في أغسطس – وهو بحجم أصغر قليلًا من ولاية رود آيلاند وأكبر بمرتين من مدينة لندن.

تمت متابعة الجبل الجليدي A23a عن كثب من قبل العلماء منذ أن انفصل عن رف فيلشنر-روني الجليدي في عام 1986. ظل الجبل الجليدي عالقًا في قاع بحر ويديل في القارة القطبية الجنوبية لأكثر من 30 عامًا، حتى تقلص حجمه بما يكفي لفك ارتباطه بقاع البحر.

بعد ذلك، حملته تيارات المحيط قبل أن يعلق مرة أخرى في دوامة مائية ناتجة عن اصطدام تيارات المحيط بجبل تحت الماء.

في ديسمبر، انفصل الجبل الجليدي. في البداية، توقع العلماء أن يواصل الانجراف مع تيارات المحيط نحو المياه الأكثر دفئًا.

وقالت هيئة المسح البريطاني للقارة القطبية الجنوبية في ذلك الوقت إن الجبل الجليدي سيبدأ على الأرجح في الانقسام ويذوب في النهاية عندما يصل إلى جزيرة جورجيا الجنوبية النائية.

ومع ذلك، على الأقل وفقًا لصور الأقمار الصناعية، يبدو الجبل الجليدي حتى الآن محافظًا على هيكله ولم ينقسم إلى قطع أصغر كما حدث مع "الجبال الجليدية العملاقة" السابقة، وفقًا لما قاله ميجيرز.

السؤال الآن هو ما إذا كان الجبل الجليدي سيتبع التيار ويتجه إلى جنوب المحيط الأطلسي المفتوح أو ما إذا كان سيعلق على الرف القاري ويظل عالقًا لبعض الوقت.

وقال ميجيرز: "إذا حدث ذلك، فقد يعيق بشكل خطير وصول الحيوانات البرية - خاصة الفقمات والبطاريق - إلى مناطق التغذية على الجزيرة".

في غضون ذلك، قال مارك بلشير، مدير مصايد الأسماك والبيئة لحكومة جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، لشبكة سي إن إن يوم الخميس إنه يراقب عن كثب مسار الجبل الجليدي.

وأضاف بلشير: "على الرغم من أن الجبال الجليدية شائعة في جورجيا الجنوبية، إلا أنها قد تسبب مشاكل للشحن وسفن الصيد في المنطقة".

وأشار بلشير إلى أن أي تأثيرات محتملة على الحياة البرية ستكون على الأرجح "محلية للغاية ومؤقتة".

تتميز جزيرة جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية بتنوع بيولوجي غني وهي موطن لواحدة من أكبر المناطق البحرية المحمية في العالم.

وأشار العلماء إلى أن هذا الجبل الجليدي تحديدًا قد انفصل كجزء من الدورة الطبيعية لنمو الجرف الجليدي وليس بسبب أزمة المناخ الناجمة عن الوقود الأحفوري.

لكن الاحتباس الحراري يؤدي إلى تغييرات مقلقة في القارة القطبية الجنوبية، مع عواقب محتملة مدمرة على ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا.