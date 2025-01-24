بالصور.. أكرم حسني يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "الكابتن"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه، لمسلسله الجديد "الكابتن"، المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حسني" مجموعة من الصور أثناء كواليس تصوير العمل، وعلق عليها قائلًا:" دراما مليئة بالشجن مستوحاه من أحداث معينة.. ما أسم العمل ؟".

تفاصيل مسلسل "الكابتن"

ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال أكرم حسني

ويذكر أن آخر أعمال أكرم حسني الدرامية، هو مسلسل "بابا جيه"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024.