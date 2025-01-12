العالم اليوم - عبد الله بن زايد يؤكد على بناء سوريا موحدة لا إرهاب فيها

انتم الان تتابعون خبر عبد الله بن زايد يؤكد على بناء سوريا موحدة لا إرهاب فيها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 يناير 2025 04:27 مساءً - أكد الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية تلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه لبناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي خلال مشاركته في "اجتماعات الرياض الوزارية حول سوريا" التي انطلقت، الأحد، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الموسع يأتي تجسيدا لأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهدف دعم الشعب السوري الشقيق على كافة المستويات بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية.

كما جدد التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيرا إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها.

وثمن الشيخ عبد الله بن زايد جهود غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا مشيرا إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمبعوث الأممي بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وجامعة تحقق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.