نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاقم أعداد النازحين السودانيين في ليبيا في ظل نقص حاد في المأوى والغذاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد رئيس غرفة الطوارئ في مدينة الكفرة الليبية إسماعيل العيضة اليوم السبت بأن أعداد النازحين السودانيين في ليبيا تجاوز الـ 500 ألف نازح خلال العام الماضي.

وأشار العيضة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الكفرة بسبب الارتفاع المستمر في أعداد النازحين بشكل يومي.

العيضة، وفي تصريحات صحفية أكد أن مدينة الكفرة تشهد أوضاعا إنسانية متردية نتيجة الضغط الهائل على الموارد والخدمات الأساسية.

وأوضح أن أن النازحين يواجهون نقصا في الاحتياجات الأساسية مثل المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.

ووفقا له لم تقدم السلطات الليبية أي دعم خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى تفاقم معاناة النازحين وعجز غرفة الطوارئ عن تلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وبدأ الصراع في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل 2023 وسرعان ما تمدد إلى معظم أنحاء البلاد مما خلق أزمة واسعة النطاق جعلت 64% من السكان البالغ عددهم 47.5 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية.