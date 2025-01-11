نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 ألف موظف بالقطاع الصحي الخاص التونسي ينفذون إضرابًا يوم 23 يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عضو الجامعة العامة للصحة في تونس هشام البوغانمي أن 50 ألف موظف بالقطاع الصحي الخاص سينفذون إضرابا يوم 23 يناير 2025.

وقال البوغانمي إن برقية التنبيه بتنفيذ إضراب يوم الخميس 23 يناير جاءت بعد استنفاد كل الأشكال التفاوضية الأخرى من مراسلات لمصالح الشؤون الاجتماعية لإيجاد سبل للحوار والخروج بحلول جادة بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء والاحتجاج طيلة 3 سنوات متتالية.

وأضاف أن مطالبهم الأساسية تتمثل في "تفعيل الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الأجور لسنوات 2022 و2023 و2024 المتفق عليها بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي تشمل قطاعات الصيدليات الخاصة وقطاع المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم وموزعي الأدوية بالجملة".

ويبلغ العدد الإجمالي للعاملين في هذه القطاعات نحو 50 ألف وهو عدد وصفه البوغانمي بالمهم.