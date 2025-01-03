نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيبينزيا: السلطات السورية الجديدة مهتمة بالتواجد الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن السلطات السورية الجديدة ترسل إشارات تفيد بأنها مهتمة باستمرار التواجد الروسي في سوريا.

وأضاف نيبينزيا في تصريحات صحفية لوسيلة إعلامية روسية: "تربط روسيا وسوريا علاقات صداقة لا تعتمد على أي نظام. ويرسل القادة الحاليون في سوريا إشارات، بما في ذلك في سياق الوجود الروسي في سوريا، مفادها بأن السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار وجودنا. ولكن فيما يتعلق بالتفاصيل، لم تصل الأمور إلى هذا الحد (مرحلة مناقشة التفاصيل)".

ولفت نيبينزيا إلى أن السلطات السورية الجديدة تسعى إلى تقديم نفسها على أنها قادرة على ضمان مصالح جميع السوريين.

وأضاف: "بالطبع، تريد السلطات الفعلية رفع العقوبات عنها، وتقدم نفسها باعتبارها السلطات التي تهتم بمصالح جميع السوريين. يجب أن أعترف بأنها تتصرف بكفاءة تامة اليوم