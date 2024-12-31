كوريا الجنوبية: المحققون يطلبون من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول

تدرس إجراء «عمليات تفتيش خاصة» لأسطولها من «بوينج 737-800»

سيول ـ وكالات: أعلن المحقّقون في سيول أنّهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدّت لغرق الدولة في أزمة سياسية خطيرة.

وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سيول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.

يأتي ذلك فيما أعلنت كوريا الجنوبية أنّها تدرس إمكانية إجراء «عمليات تفتيش خاصة» لطائرات بوينغ 737-800 العاملة في الدولة، وذلك غداة وفاة 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من هذا الطراز في مطار موان (جنوب غرب). وقال جو جونغ ـ وان، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية للصحفيين إنّ «101 طائرة من طراز B737-800 تعمل حاليا في كوريا الجنوبية. لذلك، فإنّنا ندرس الخيارات لإجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات B737-800».