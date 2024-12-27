العالم اليوم - أردوغان: العام المقبل سنحارب الإرهاب ونؤمن "الحدود الجنوبية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا ستؤمن في العام المقبل حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق، في إشارة إلى تحرك عسكري ما.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في ولاية باليكسير، حيث تطرق أردوغان إلى ملف مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس التركي: "اعتبارا من مطلع 2025 سنعمل على ضمان الأمن خارج حدودنا الجنوبية، والقضاء على التهديدات القادمة من هناك، وخاصة مسألة الإرهاب".

وحول الأحداث الأخيرة في سوريا، قال أردوغان: "أدينا واجب الأخوة (تجاه السوريين) على مدى 13 عاما، وساعدنا المظلومين، ونجحنا في امتحان الإنسانية".

وقال أردوغان: "إنهم لا يستطيعون قراءة التطورات في المنطقة من منظور يتمحور حول تركيا. لقد سقط نظام البعث، والمعارضة التركية في حالة حداد عليه".