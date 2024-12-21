العالم اليوم - المخاوف بشأن الفائدة تقود أسهم "وول ستريت" لتراجع أسبوعي

انتم الان تتابعون خبر المخاوف بشأن الفائدة تقود أسهم "وول ستريت" لتراجع أسبوعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تقليص الخسائر خلال آخر جلسات التداول، الجمعة، إذ هدأت المخاوف حيال مسار أسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير تراجع التضخم عما كان متوقعا.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 2.4 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن تقديرات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 2.5 بالمئة.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.25 بالمئة، ليواصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 42,840.26 نقطة

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجعا أسبوعيا بنسبة 2 بالمئة، ليواصل المؤشر القياسي انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي، ويصل إلى مستوى 5,930.85 نقطة.

وأنهى المؤشر "ناسداك" المركب سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت 4 أسابيع، بعدما تراجع مؤشر التكنولوجيا منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8 بالمئة، ليتراجع إلى مستوى 19,572.60 نقطة.