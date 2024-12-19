روسيا تُسقط 84 مسيرة أوكرانية
تمكّنت أنظمة الدفاع الروسية من إسقاط 84 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 84 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 36 طائرة فوق مقاطعة روستوف، و21 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و14 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، وست طائرات فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث طائرات فوق كورسك، وثلاث فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق كراسنودار.
وتتضارب الأنباء حول الأوضاع الميدانية في الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث يُعلن كل طرف تكبيد خصمه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسيطرته على مواقع استراتيجية، دون معرفة الحقائق منذ اندلاع المعارك في فبراير من عام 2022.
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