أيرلندا تنضم إلى الدول الأوروبية فى تعليق معالجة طلبات اللجوء من اللاجئين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:34 مساءً - أعلنت أيرلندا عن انضمامها إلى قائمة الدول الأوروبية التي علقت معالجة طلبات اللجوء من اللاجئين السوريين.

وقالت وزيرة العدل الأيرلندية لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن مكتب الحماية الدولية سيعلق مؤقتًا إصدار القرارات النهائية بشأن طلبات اللجوء، في حين تتم مراجعة الوضع في سوريا.

وقد اتخذت عدة دول أوروبية قرارات مماثلة، من بينها النمسا وبلجيكا وكرواتيا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

الأمم المتحدة: بعض بوادر الأمل بعد سقوط النظام السوري

من جهة أخرى، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء، خلال زيارة إلى جنوب إفريقيا، بأن هناك بعض بوادر الأمل بعد انهيار الديكتاتورية السورية.

وقال جوتيريش: "أنا أثق تمامًا في قدرة الشعب السوري على اختيار مصيره".