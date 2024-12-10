العالم اليوم - لـ3 سنوات جديدة.. أوبك تجدد تفويض أمينها العام هيثم الغيص

انتم الان تتابعون خبر لـ3 سنوات جديدة.. أوبك تجدد تفويض أمينها العام هيثم الغيص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - جددت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التفويض لأمينها العام، هيثم الغيص.

وأعلنت أوبك عن قرار تجديد التفويض للأمين العام هيثم الغيص لمدة ثلاث سنوات، خلال اجتماع افتراضي انعقد اليوم الثلاثاء.

وتولى الغيص منصبه في أوائل أغسطس 2022 ليحل محل محمد باركيندو من نيجيريا.

وقررت أوبك عقد اجتماعها العادي المقبل في 28 مايو.

واتفق تحالف "أوبك+"، الخميس، على تأجيل زيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة في يناير، لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتجنب تراجع كبير في الأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام.

وأفاد التحالف في بيان بأن مجموعة "أوبك+" التي تشمل دول منظمة أوبك وحلفاؤها الذين أبرزهم روسيا "ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025".