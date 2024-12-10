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أحمد جودة - القاهرة - سجن صيدنايا هو واحد من أشهر السجون في سوريا، ويمثل رمزًا للقمع والظلم الذي تعرض له آلاف المعتقلين السياسيين في ظل حكم الرئيس بشار الأسد، يقع سجن صيدنايا في منطقة صيدنايا شمال العاصمة دمشق، وهو عبارة عن مجمع ضخم يستخدم بشكل رئيسي للاحتجاز السياسي والمعتقلين الذين يعتبرهم النظام من "أعداء الدولة".

بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان، المعارضون السياسيون، المتظاهرون السلميون، والشخصيات العامة التي تنتقد النظام السجن، الذي بدأ كمنشأة عسكرية، أصبح فيما بعد مركزًا رئيسيًا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تاريخ سجن صيدنايا

سجن صيدنايا ليس مجرد سجن عادي، بل هو واحد من أكثر الأماكن رعبًا في سوريا، يعود تأسيس السجن إلى الستينيات من القرن الماضي في فترة حكم الرئيس حافظ الأسد، خلال السنوات الطويلة التي تلت، أصبح السجن معروفًا في الأوساط السورية والدولية بسمعته القاسية وتاريخ الانتهاكات البشعة التي جرت داخله.

في السنوات الأخيرة، وعلى إثر اندلاع الثورة السورية في عام 2011، ارتفعت أعداد المعتقلين في صيدنايا بشكل غير مسبوق، ليشمل ذلك الآلاف من الشباب الذين شاركوا في المظاهرات، أو الذين كان لهم صلة بالحركات المعارضة لنظام بشار الأسد.

سجن صيدنايا.. غرف وأقبية "سرية" لا يمكن الوصول إليها

الأقسام والخفاء داخل السجن

سجن صيدنايا ليس فقط عبارة عن جدران وأسلاك شائكة، بل هو أيضًا مكان مليء بالغرف والأقبية السرية التي يصعب الوصول إليها.

هذه الأقبية تمثل الجانب الأكثر رعبًا في السجن، وتثير الأسئلة حول ما يحدث داخلها من تعذيب وحشي وأوضاع غير إنسانية والحديث عن هذه الأقبية ليس مجرد تكهنات، بل هناك الكثير من الشهادات من المعتقلين السابقين الذين نجوا من الجحيم هناك.

1. الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسيين

تعتبر معظم زنازين سجن صيدنايا مخصصة للمعتقلين السياسيين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا للنظام وفي هذه الزنازين، يكون المعتقلون عرضة للعديد من أنواع التعذيب التي تهدف إلى كسر إرادتهم وإجبارهم على الاعتراف بما يُنسب إليهم.

- غرف الزنازين: غالبًا ما تكون الزنازين ضيقة، مظلمة، وغير مهيأة لأي نوع من الراحة الإنسانية، معتقلو صيدنايا لا يحظون بأي نوع من الرفاهية، وتُعتبر الحياة في هذه الزنازين بمثابة "عقاب" مستمر.

- التعذيب اليومي: المعتقلون يُجبرون على الخضوع للتعذيب الجسدي والنفسي بصورة منهجية. يشمل ذلك التعرض للضرب المبرح، الجلوس في أوضاع مرهقة لفترات طويلة، الحرمان من النوم، وغيرها من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تهدف إلى إضعاف مقاومة المعتقلين.

سجن صيدنايا.. غرف وأقبية "سرية" لا يمكن الوصول إليها

2. الأقبية السرية التي لا يمكن الوصول إليها

أكثر ما يميز سجن صيدنايا هو وجود أقبية سرية غير معروفة بالنسبة للكثيرين، هذه الأقبية يُعتقد أنها مكان للاعتقالات السرية والمعتقلين الذين لا يريد النظام أن يعرف أحد مصيرهم.

- الاعتقالات السرية: داخل هذه الأقبية، قد يختفي العديد من المعتقلين دون أن يعرف أحد عنهم شيئًا. كان هناك العديد من التقارير والشهادات التي تشير إلى أن النظام السوري استخدم هذه الأقبية لتخزين المعتقلين في سرية تامة، دون أن يتم الإعلان عن اعتقالهم أو محاكمتهم.

- الظروف القاسية: داخل هذه الأقبية، يُحتجز المعتقلون في ظروف غير إنسانية، حيث يكون الطعام والماء محدودين، كما أن الضوء يكاد يكون معدومًا، مما يزيد من معاناة المعتقلين.

- التعذيب والقتل خارج إطار القانون: وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، فإن بعض الأقبية السرية في سجن صيدنايا كانت تستخدم لإخفاء الأدلة على عمليات القتل خارج إطار القانون. العديد من المعتقلين توفوا جراء التعذيب الممنهج، ولكن لم يُعلن عن وفاتهم أبدًا، بل تم دفنهم في مواقع غير معروفة.

سجن صيدنايا.. غرف وأقبية "سرية" لا يمكن الوصول إليها

3. غرفة الإعدام

من أكثر الأجزاء المفزعة في سجن صيدنايا هي غرفة الإعدام التي يقال إن النظام السوري يستخدمها لإعدام المعتقلين الذين يُعتبرون تهديدًا له، حسب شهادات بعض المعتقلين السابقين، يتم إعدام العديد من المعتقلين من خلال الشنق داخل السجن، حيث يتم تقييدهم في غرف مظلمة ويتم تعليقهم على حبال الإعدام.

- العدد الكبير للإعدامات: تشير بعض التقارير إلى أن النظام السوري أعدم **آلاف المعتقلين** في صيدنايا، مع تصاعد الإعدامات في فترة الحرب ويُعتقد أن هذه الإعدامات كانت تتم بشكل جماعي أحيانًا، حيث يتم إعدام عشرات المعتقلين في آن واحد.

- الإخفاء المتعمد: بعض التقارير تشير إلى أن النظام كان يحاول إخفاء هذه الإعدامات عبر دفن المعتقلين في مقابر جماعية أو نقل الجثث إلى أماكن سرية.

الحقيقة الدولية: الانتهاكات في سجن صيدنايا

على مر السنين، أصبحت الانتهاكات في سجن صيدنايا معروفة على الصعيدين الدولي والحقوقي، قامت العديد من منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجن، ومنها:

- التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين.

- الاختفاء القسري لمئات الآلاف من الأشخاص.

- الإعدام خارج نطاق القانون بشكل جماعي.

- الظروف المعيشية القاسية التي تؤدي إلى وفاة العديد من المعتقلين.

مأساة مستمرة

رغم الشهادات التي قدمها العديد من الناجين من سجن صيدنايا، ما زالت هناك العديد من الأسرار التي لم تكشف بعد حول ما يحدث في الأقبية السرية داخل هذا السجن.

تستمر القصص المروعة عن التعذيب والإخفاء القسري لتشكل جزءًا من مأساة لا تنتهي لشعب سوريا، سجن صيدنايا اليوم لا يُعتبر مجرد مكان للاحتجاز، بل هو رمز للظلم والقمع الذي لا يزال يتعرض له الشعب السوري منذ سنوات طويلة.

وعلى الرغم من محاولات النظام السوري التعتيم على تلك الحقائق، إلا أن المجتمع الدولي مستمر في الضغط على النظام من أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في صيدنايا وسوريا بشكل عام.