مجازر الاحتلال تخلف عشرات الشهداء فـي غزة .. والأمم المتحدة تشكو عرقلة الوصول للمحاصرين

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلال 24 ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44249 شهيدًا و104746 مُصابًا منذ السابع من اكتوبر 2023م. ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة مجازر من مساء أمس الأول حتى يوم أمس بمدينة غزَّة كان آخرها استهداف مدرسة التابعين بمنطقة الصحابة ما أسفر عن استشهاد ثمانية بينهم أطفال إضافة إلى الشقيقين علاء وبهاء برهوم ابني الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم.

واستشهد تسعة من عائلة رجل الإصلاح الداعية جهاد خميس أبو دية «أبو أشرف» إثر قصف استهدف منزله مساء أمس الأول. كما استشهد 15 باستهداف مدرسة الحرية بحي الزيتون مع العشرات المُصابِين، فيما استشهد ستة بقصف على حي الشجاعية شرق مدينة غزَّة.

وصباح أمس شنَّ طيران الاحتلال عشر غارات على بيت لاهيا شمال القطاع انتشل في أعقابها ثلاثة شهداء من أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزَّة بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من الأهالي قبل ذلك قليل.

وحاصر جنود الاحتلال مدرسة عوني الحرثاني شمال دوار الشيخ زايد شمال مُخيَّم جباليا، وأجبروا النازحين فيها على المغادرة. وفي نيويورك أعلنت الأمم المتحدة أنها قامت بإحدى وأربعين محاولة هذا الشهر للوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين في مناطق بشمال غزَّة بمساعدات منقذة للحياة، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي «لم تُيسر أيًّا من هذه المحاولات».

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: إن أجزاء من شمال غزَّة تخضع للحصار لأكثر من 50 يومًا حتى الآن، فيما تتواصل الأعمال القتالية.

وأضاف أن المدنيين هناك يتعرضون لقصف مكثف وبحاجة ماسة للمساعدة.

وذكر أن الأسر التي فرت من شمال غزَّة بحثًا عن الأمن والمأوى في مدينة غزَّة، تواجه أيضًا شحًّا بالغًا في الإمدادات والخدمات، بالإضافة إلى الاكتظاظ وظروف النظافة السيئة.

وأشار إلى أن جميع العاملين في المجال الإنساني يواجهون أوضاعًا صعبة للغاية، لذا طلبنا مرارًا توفير المزيد من نقاط الدخول إلى غزَّة والمزيد من الطرق للتوزيع بأنحاء القطاع.

من جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أن القانون الدولي الإنساني يحتم حماية المدنيين وضمان تلبية احتياجاتهم الضرورية للبقاء على قيد الحياة، سواء بقوا في أماكنهم أو فروا منها. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزَّة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًّا وبحرًا، مع ارتكابه مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلَّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عمَّا سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.