روسيا تُسقط 34 مسيّرة أوكرانية

روسيا تُسقط 34 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 34 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.

وقالت الوزارة إنه تم إيقاف هجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتم اعتراض 4 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وإسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين اثنين في مقاطعة كورسك الروسية.

ومن الجانب الأوكراني أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في انتهاء الحرب مع روسيا خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه ينتظر مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية: "موعد انتهاء الحرب يعتمد على قرار روسيا بإنهائها، ودعم أقوى من الولايات المتحدة، وتأييد دول العالم الأخرى لأوكرانيا ولإنهاء الحرب". وأضاف: "لن يكون الطريق سهلا، لكن لدينا كل الفرص لتحقيق ذلك في العام المقبل".

وفي تصريح سابق، أكد زيلينسكي على أن الحرب قد تنتهي "بشكل أسرع" عندما يتولى ترامب منصبه، مشددا على أهمية السعي لإنهاء الصراع عبر الوسائل الدبلوماسية في العام المقبل.