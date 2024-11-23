العالم اليوم - انهيار في دقائق.. برشلونة يضيع فوزا مهما بالدوري

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 11:41 مساءً - في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني، سقط برشلونة المتصدر في فخ التعادل أمام سيلتا فيغو، بعد أن كان متقدما بنتيجة 2-0 وفي طريقه لفوز مهم.

وبعد التقدم بهدفين عن طريق البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، تغير كل شيء لبرشلونة بطرد لاعب الوسط مارك كاسادو في الدقيقة 82. وخلال 3 دقائق، سجل سيلتا فيغو هدفين، عن طريق ألفون غونزاليس (84) وهيوغو ألفاريز (86)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2. ووسع برشلونة الفارق عن ريال مدريد بسبعة نقاط، لكن "الملكي" قد يكون على بعد نقطة من برشلونة في حال الفوز بلقائه المؤجل، ومباراته المقبلة الأحد أمام ليغانيس.

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