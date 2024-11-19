الشرطة البرازيلية توقف 5 ضباط على خلفية محاولة انقلاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:36 مساءً - ألقت الشرطة البرازيلية القبض على خمسة ضباط على خلفية مخطط انقلاب للإطاحة بالحكومة وقتل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه

وقالت الشرطة البرازيلية إنها اعتقلت 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب خططوا فيها لقتل الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه قبل أسابيع من توليهما منصبيهما، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتعد الاعتقالات هي الأولى في التحقيق التي ذكرت فيه الشرطة الفيدرالية مؤامرة لقتل لولا وجيرالدو ألكمين، الذي تم اختياره نائبا للرئيس.

وذكرت الشرطة في بيان أن معظم الذين تم التحقيق معهم هم من العسكريين الذين تلقوا تدريبات في القوات الخاصة.