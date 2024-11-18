العالم اليوم - تصفيات أمم إفريقيا.. السودان يتأهل وليبيا تودع

انتم الان تتابعون خبر تصفيات أمم إفريقيا.. السودان يتأهل وليبيا تودع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - تأهل منتخب السودان إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بعد تعادله مع نظيره الأنغولي من دون أهداف، الإثنين، بينما خرجت ليبيا من التصفيات خالية الوفاض بعد تعادل مخيب مع منتخب بنين.

فعلى ملعب شهداء بنينا في ليبيا، انتهى لقاء السودان وأنغولا بالتعادل في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المجموعة نفسها، فازت النيجر على غانا 2-1، لكن الفوز لم يكن كافيا للتأهل حيث كان المنتخب النيجري يحتاج لهزيمة السودان.

وبهذه النتيجة تصدرت أنغولا المجموعة برصيد 14 نقطة، وحل السودان وصيفا لها برصيد 8 نقاط ليتأهلا معا إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب، بينما ودعت النيجر التصفيات برصيد 7 نقاط، رفقة غانا التي تغيب عن البطولة للمرة الأولى منذ 20 عاما بعد أن تذيلت المجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

وأدى فشل المنتخب الليبي في الفوز على بنين، بالمباراة التي أقيمت في طرابلس، الإثنين، إلى فقدانه فرصة التأهل للبطولة الإفريقية.

وتصدرت نيجيريا المجموعة برصيد 11 نقطة رغم خسارتها من رواندا 1-2، وكانت قد ضمنت الصعود للنهائيات قبل المباراة، بينما حلت بنين في المرتبة الثانية وتأهلت لأمم إفريقيا برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد رواندا مع فارق الأهداف لصالح بنين، بينما تذيل المنتخب الليبي المجموعة برصيد 5 نقاط فقط.