مقتل ضابط كبير بالبحرية الروسية فى انفجار سيارة ملغومة بشبه جزيرة القرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - لقى عسكرى روسى حتفه، فى مدينة سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم، جراء انفجار قنبلة زُرعت تحت سيارة اليوم الأربعاء، فيما قال مصدر أمنى فى كييف، إن العملية هى استهداف أوكرانى لمسؤول كبير فى البحرية الروسية متهم بارتكاب جرائم حرب، بحسب "رويترز".

وقالت لجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيق فى الجرائم الخطيرة، فى بيان، إنها تعد الجريمة عملًا إرهابيًا تضمن انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، ما أودى بحياة عسكرى لم تكشف اللجنة عن هويته.

وقال مصدر فى جهاز الأمن الأوكرانى لـ"رويترز" إن الانفجار أدى إلى مقتل فاليرى ترانكوفسكي، وهو ربان بحرى روسى يتولى قيادة مقر اللواء 41 للسفن المزودة بالصواريخ التابعة لأسطول البحر الأسود.

وأضاف أن العملية نفذتها أجهزة الأمن الأوكرانية ووصفها بأنها مشروعة ومتماشية مع أعراف الحرب، واتهم ترانكوفسكى بارتكاب جرائم حرب لإصداره أوامر بشن ضربات صاروخية على أهداف مدنية فى أوكرانيا.