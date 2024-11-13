العالم اليوم - الدولار يتراجع بعد ارتفاع التضخم الأميركي في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر الدولار يتراجع بعد ارتفاع التضخم الأميركي في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - تراجع الدولار، الأربعاء، عن أعلى مستوى في الأشهر الستة والنصف الماضية مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها من أول مايو بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي مما أثار توقعات باحتمال أن تفرض إدارته المقبلة رسوما جمركية وتتخذ إجراءات أخرى يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 105.88 نقطة بعدما وصل إلى 106.21 نقطة.