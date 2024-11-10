العالم اليوم - مباراة فرنسا وإسرائيل بعد أيام.. خوف من تكرار أحداث أمستردام

انتم الان تتابعون خبر مباراة فرنسا وإسرائيل بعد أيام.. خوف من تكرار أحداث أمستردام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - قال وزير الداخلية الفرنسي، الجمعة، إنه على الرغم من المواجهات بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين ومشجعين عرب في أمستردام، فإن فرنسا لن تغير خططها لاستضافة مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل، الأسبوع المقبل.

وقال وزير الداخلية برونو ريتيللو في منشور على موقع X: "فرنسا لن تتراجع لأن ذلك سيكون بمثابة الاستسلام في مواجهة تهديدات العنف ومعاداة السامية".

وتتصاعد التوترات في فرنسا، بعد التصعيد الإسرائيلي في الحرب على غزة، حيث تعتبر فرنسا موطن أكبر جاليتين يهودية ومسلمة في أوروبا.

وستستضيف باريس مباراة فرنسا وإسرائيل، مساء الخميس المقبل، حيث يتوقع أن تشهد المباراة حضورا كبيرا من الجالية المغربية والجزائرية، التي ستعبر عن مساندتها لفلسطين.

وكانت جماهير باريس سان جرمان، قد رفعت لافتة ضخمة في مباراة الفريق الأخيرة بدوري الأبطال، كتب عليها "فلسطين حرة".

ومن جهته، قال وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل في رسالة إلى البرلمان، إن الحكومة تجري تحقيقا في احتمالية ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل لم يتم الانتباه إليها، تتعلق بالأحداث التي أدت إلى هجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام.

وتتعلق الواقعة بمشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، الذين كانوا في العاصمة الهولندية لحضور مباراة أمام أياكس أمستردام.

وقال فان فيل في رسالة بعث بها في وقت متأخر من مساء الجمعة: "لا يزال التحقيق جاريا بشأن إشارات تحذيرية محتملة من إسرائيل".

وأصيب 5 على الأقل خلال الهجوم الذي وقع مساء الخميس وتلقوا العلاج في المستشفى، وخرجوا منه جميعا الجمعة.

وقالت الشرطة، السبت، إن 4 أشخاص ما زالوا قيد الاحتجاز من إجمالي 63 شخصا تم القبض عليهم في البداية.