العالم اليوم - ترامب يحسم نيفادا ويقترب من اكتساح الولايات المتأرجحة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية نيفادا، السبت، حيث حصل على 50.7 بالمئة من الأصوات مقابل 47.4 بالمئة لمنافسته كامالا هاريس، في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وبهذا عزز ترامب تفوقه على هاريس وفوزه بانتخابات الرئاسة، كما اقترب الرئيس السابق من اكتساح كامل الولايات المتأرجحة.

وتعد نتيجة نيفادا معاكسة لما حدث في الولاية التي دعمت الرئيس الأميركي جو بايدن، في انتخابات عام 2020.

وحصل ترامب بالفعل على التصويت الشعبي، و301 صوتا انتخابيا مقابل 226 لهاريس، وأصبح على بعد ولاية واحدة من اكتساح الولايات السبع المتأرجحة، وتوجيه ضربة قوية للديمقراطيين.

ولم يتم الإعلان بعد عن نتيجة السباق في أريزونا، حيث يتقدم ترامب اعتبارا من وقت مبكر من السبت.