نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الأوكرانية تقيل نائب وزير الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح ممثل مجلس الوزراء الأوكراني في البرلمان (رادا) تاراس ملنيتشوك بأن الحكومة أقالت نائب وزير الدفاع ألكسندر سيرغي بناء على طلب تقدم به وزير الدفاع رستم عميروف في أوائل أكتوبر.

وكتب ملنيتشوك في قناته على تطبيق "تلغرام": "تمت إقالة ألكسندر بتروفيتش سيرغي من منصب نائب وزير الدفاع الأوكراني".

وفي 1 أكتوبر، أرسل عميروف مقترحا إلى الحكومة لإقالة نوابه الثلاثة يوري دجيغير وألكسندر سيرغي وستانيسلاف غايدر، وكذلك سكرتيرة الوزارة ليودميلا داراغان.

ولم توافق الحكومة حينها إلا على إقالة غايدر ودراغان، ولم يتم الإبلاغ عن أسباب هذه القرارات. وتولى غايدر ودجيغير وداراغان مناصبهم في خريف عام 2023، بعد تعيين عميروف وزيرا للدفاع.

وفي 5 نوفمبر الجاري، بعد مرور أكثر من شهر على تقديم مقترح الإقالة، قام مجلس الوزراء الأوكراني بإقالة دجيغير.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "سترانا" الأوكرانية باحتمال إقالة وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف ورئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف من منصبيهما.

وبحسب الشائعات التي أشارت إليها المصادر، فإن رئيس المخابرات الخارجية الأوكراني أوليغ إيفاشينكو قد يحل محل بودانوف، وقد يتم تعيين عميروف رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية مكان إيفاشينكو.

وتحدثت مصادر الصحيفة أيضا عن قيام وزير الدفاع الأوكراني بطرد اثنين من نواب بودانوف دون موافقته.