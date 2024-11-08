عاجل - عمدة أمستر دام يكشف عن حقيقة وجود "تهديدات ملموسة" للمشجعين الإسرائيليين

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أحمد جودة - القاهرة - ‏قال عمدة أمستردام، إن جهاز مراقبة مكافحة الإرهاب ينفي وجود "تهديدات ملموسة" للمشجعين الإسرائيليين قبل مباراة لكرة القدم.

اعتداءات أمستردام.. إسرائيل ترسل ساعر و"طائرتي إنقاذ" بعد استهداف مشجعي مكابي تل أبيب

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إرسال طائرتي إنقاذ بشكل عاجل إلى أمستردام عقب اعتداءات استهدفت مشجعين إسرائيليين، تزامنًا مع مباراة فريق مكابي تل أبيب. وذكر المكتب في بيان أن وزارة الأمن الوطني دعت الإسرائيليين في أمستردام إلى البقاء في غرفهم بالفنادق تفاديًا لأي مخاطر إضافية.

وأكدت وكالة رويترز أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، توجه على الفور إلى هولندا لمتابعة الأوضاع. وصرح وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير على منصة إكس أن "المشجعين الذين حضروا لمتابعة مباراة كرة القدم تعرضوا لهجوم بسبب انتمائهم اليهودي والإسرائيلي".

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف أعمال العنف التي استهدفت الإسرائيليين، وأكد ضرورة محاكمة كل من تورط في تلك الأحداث، مشيرًا إلى اتصاله بنظيره الإسرائيلي بشأن الواقعة.

اعتقالات ومواجهات في شوارع أمستردام

فيما كشفت الشرطة الهولندية عن احتجاز 57 شخصًا بعد المباراة، عقب محاولات من متظاهرين مؤيدين لفلسطين للوصول إلى ملعب يوهان كرويف، حيث منعتهم المدينة من التظاهر. ورغم مغادرة المشجعين الإسرائيليين الملعب دون حوادث، إلا أن اشتباكات متفرقة اندلعت في وسط المدينة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استعداده لإرسال فرق إنقاذ طبية بالتنسيق مع الحكومة الهولندية، عقب المباراة التي انتهت بفوز فريق أياكس أمستردام بخماسية نظيفة. وأكد الجيش أن مهمة الإنقاذ ستشمل فرقًا طبية وأخرى للبحث والإنقاذ، باستخدام طائرة شحن.

تصاعد التوتر بين مشجعي مكابي تل أبيب ومؤيدي فلسطين

وتعود بداية الأزمة إلى مشجعي مكابي تل أبيب الذين قاموا بإنزال وتمزيق العلم الفلسطيني من أحد المباني، واستفزوا سائقي سيارات أجرة هولنديين من أصول عربية. وظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر مشجعين إسرائيليين يرددون شعارات معادية للعرب وفلسطين.

وقبل انطلاق المباراة، استفز المشجعون الإسرائيليون الجماهير الهولندية من خلال رفضهم الوقوف دقيقة صمت على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة الصامتة، وهو تصرف اعتبره ناشطون ردًا على موقف إسبانيا الداعم لفلسطين والمعارض للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة.

تقارير عن إصابات ومفقودين

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين في أحداث العنف التي شهدتها أمستردام. ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تعرض مشجعون لفريق مكابي تل أبيب لهجمات عنيفة في عدة مواقع، شملت اعتداءات في الفنادق التي يقيمون بها، وأشارت التقارير إلى أن تلك الاعتداءات قد تكون منظمة.

وفي ظل هذه التوترات، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، من نظيره الهولندي كاسبار فيلد كامب المساعدة في تأمين عودة الإسرائيليين إلى المطار بأمان.