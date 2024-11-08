نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على منحة المرأة الماكثة بالمنزل في الجزائر 2024.. براتب شهري 800 دينار لدعم المرأة الجزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف لدعم النساء الجزائريات ذوات الدخل المحدود، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن فتح باب التقديم لمنحة المرأة الماكثة بالمنزل، التي تقدم راتبًا شهريًا بقيمة 800 دينار. تهدف هذه المنحة إلى دعم السيدات اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل ثابت، وضمان حياة كريمة وسط التحديات الاقتصادية. نستعرض هنا خطوات التقديم، الشروط والمستندات المطلوبة للاستفادة من هذه المنحة.

خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة بالمنزل

للتقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل: قومي بزيارة الموقع الرسمي للوكالة عبر الإنترنت. تسجيل الدخول: أدخلي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، أو قومي بإنشاء حساب جديد إذا لم تكوني مسجلة. اختيار منحة المرأة الماكثة: من القائمة الرئيسية، اختاري خيار "منحة المرأة الماكثة بالمنزل". ملء النموذج: قومي بإدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة. إرفاق المستندات المطلوبة: أرفقي الوثائق اللازمة، مثل بطاقة الهوية، الحالة الاجتماعية، شهادة الميلاد وغيرها. إرسال الطلب: بعد استكمال البيانات والمستندات، اضغطي على "إرسال" لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

تتطلب منحة المرأة الماكثة في المنزل توفر بعض الشروط الأساسية لضمان استحقاق المتقدمة للدعم، وهذه الشروط هي:

الجنسية والإقامة : يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية، ومقيمة بصفة دائمة داخل البلاد.

: يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية، ومقيمة بصفة دائمة داخل البلاد. عدم امتلاك أصول ذات قيمة مرتفعة : يشترط ألا تكون لدى المتقدمة أصول عقارية أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

: يشترط ألا تكون لدى المتقدمة أصول عقارية أو ممتلكات ذات قيمة عالية. عدم توفر مصادر دخل : يجب ألا تكون المتقدمة موظفة أو تمتلك مصادر دخل أخرى.

: يجب ألا تكون المتقدمة موظفة أو تمتلك مصادر دخل أخرى. الوثائق الداعمة : تقديم الوثائق التي تثبت استحقاقها للمنحة.

: تقديم الوثائق التي تثبت استحقاقها للمنحة. السن المناسب: أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 و40 عامًا.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

لتأكيد استحقاق المنحة، يتعين على المتقدمة تجهيز المستندات التالية:

نسخة من المؤهل الجامعي : إن وجد، لتقديمه كجزء من مستندات الاستحقاق.

: إن وجد، لتقديمه كجزء من مستندات الاستحقاق. وثيقة تثبت عدم امتلاك أصول عقارية : تُثبت أن المتقدمة لا تمتلك أصولًا عقارية ذات قيمة مرتفعة.

: تُثبت أن المتقدمة لا تمتلك أصولًا عقارية ذات قيمة مرتفعة. نسخة من شهادة الإقامة : لتأكيد أن المتقدمة تقيم بشكل دائم في الجزائر.

: لتأكيد أن المتقدمة تقيم بشكل دائم في الجزائر. صورة شخصية حديثة : يتم تقديم صورة حديثة كجزء من المستندات.

: يتم تقديم صورة حديثة كجزء من المستندات. الشهادة العائلية : نسخة من الشهادة العائلية لتأكيد الحالة الاجتماعية.

: نسخة من الشهادة العائلية لتأكيد الحالة الاجتماعية. شهادة التكوين المهني: في حال وجودها، حيث تدعم ملف التقديم وتوضح خبرات المتقدمة.

أهمية منحة المرأة الماكثة في المنزل وأهدافها

تأتي هذه المبادرة ضمن برامج الحكومة الجزائرية لدعم الفئات الهشة اقتصاديًا، بهدف توفير مصدر دخل يساعد النساء اللاتي لا يمتلكن فرص عمل أو مصادر دخل ثابتة على مواجهة الأعباء المعيشية، وتحقيق استقرار مادي يعزز من دورهن في المجتمع.

تهدف منحة المرأة الماكثة إلى دعم شريحة واسعة من النساء اللاتي لا يستطعن العمل خارج المنزل لأسباب شخصية أو اجتماعية، بما يتيح لهن فرصة تحسين ظروفهن الاقتصادية.