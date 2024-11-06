العالم اليوم - ترامب: الفوز في هذه الولاية يعني الفوز بالانتخابات بأكملها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:25 صباحاً - قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، إن الفوز بولاية بنسلفانيا يعني الفوز بالانتخابات بأكملها.

وأضاف ترامب في اتصال مع راديو فيلادلفيا: "سنجعل هذا البلد أعظم من أي وقت مضى، لكن عليك أن تبقى في الصف، ولا تدعهم يبطئونك، لديك حق قانوني مطلق في الحصول على هذا التصويت لأنه إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، فسوف نفوز بكل شيء".

وتتمتع ولاية بنسلفانيا بمكانة استراتيجية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتعد محط أنظار المتابعين، حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز بالانتخابات.

وكان ترامب قد توجه إلى أنصاره الجمهوريين عبر منصة "إكس" بالقول: "نحن نحرز تقدما جيدا وإذا كنتم في طوابير الانتظار، ابقو فيها حتى تدلون بأصواتكم لا تسمحو لأي أحد بإبعادكم".

وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي".

وكانت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، منافسة ترامب، قد قالت في منشور على منصة "إكس": "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".

وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة.