نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مفاجآت اللحظة الأخيرة.. كيف تغيرت نتائج استطلاعات الرأي بين ترامب وهاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 تثير توقعات باحتمالية تأخر إعلان النتائج كما حدث في انتخابات 2020، حيث كانت المنافسة محتدمة بين المرشحين في العديد من الولايات المتأرجحة. العوامل التي يمكن أن تساهم في التأخير تشمل:

تقارب النتائج بين ترامب وهاريس

المنافسة الشديدة بين المرشحين في الولايات الحاسمة مثل بنسلفانيا، أريزونا، ونيفادا يمكن أن تؤدي إلى تأخيرات في تحديد الفائز.

بطاقات الاقتراع بالبريد

في عام 2020، كان فرز بطاقات الاقتراع بالبريد من الأسباب الرئيسية للتأخير، خاصة في الولايات التي تُؤجل عملية الفرز حتى يوم الانتخابات. من المحتمل أن يستمر تأثير هذا العامل في انتخابات 2024 إذا لم تتغير القوانين المتعلقة بفرز الأصوات البريدية.

القيود القانونية: القوانين التي تمنع فرز الأصوات البريدية قبل يوم الانتخابات في بعض الولايات تضع مزيدًا من الضغوط على مسؤولي الانتخابات، مما يساهم في تأخير إعلان النتائج.

أوقات فتح وغلق مراكز الاقتراع

فتح مراكز الاقتراع : يختلف حسب الولاية، وعادةً ما يبدأ بين الساعة 5 و10 صباحًا.

: يختلف حسب الولاية، وعادةً ما يبدأ بين الساعة 5 و10 صباحًا. غلق مراكز الاقتراع: يختلف أيضًا، حيث تغلق أول مراكز الاقتراع في كنتاكي وإنديانا في الساعة 6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، بينما تستمر عملية التصويت حتى منتصف الليل في هاواي وألاسكا.

الإعلان الرسمي

تُعلن النتائج غير الرسمية من قبل وسائل الإعلام في الساعات التي تلي إغلاق الصناديق، بينما يستمر فرز الأصوات والتدقيق فيها أيامًا وربما أسابيع قبل الإعلان الرسمي.

نتائج استطلاعات الرأي

كشف أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة ذا هيل الامريكية ان كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب متعادلان في ولايات رئيسية متأرجحة قبل يوم واحد فقط من بدء التصويت غدا الثلاثاء.

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيمرسون كوليدج بولينج وصحيفة ذا هيل، أن هاريس وترامب في مجموعة متقاربة من المواجهات في الولايات المتأرجحة، ويتقدم ترامب قليلا في أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا، بينما تتمتع هاريس بميزة في ميشيجان.

الولايات المتأرجحة

وبمجرد إعلان نتائج الولايات المتأرجحة، سيتمكن الأميركيون من معرفة الرئيس القادم، إذ تُعتبر هذه الولايات (بنسلفانيا، ويسكونسن، أريزونا، نيفادا، نورث كارولينا، ميشيجان وجورجيا) حاسمة في تحديد الفائز النهائي نظرًا لتقارب نسب التصويت فيها وأهميتها في تحقيق الأغلبية اللازمة في المجمع الانتخابي.

وفي 2020، بقيت الولايات السبع المتأرجحة دون إعلان النتيجة حتى صباح اليوم التالي للانتخابات، حسب "أسوشيتد برس".



بنسلفانيا وويسكونسن:

تفرض القوانين الانتخابية للولايتين المتأرجحتين الانتظار حتى يوم الانتخابات، لبدء معالجة وفرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، وهذا التأخير يعني أن النتائج النهائية في هاتين الولايتين الحاسمتين قد تتأخر، ما يؤثر على سرعة تحديد الفائز في الانتخابات.

وتغلق بنسلفانيا، الولاية التي يعتقد الكثيرون أنها ستقرر الرئاسة، صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساءً، إذ أعلنت الولاية فوز بايدن العام 2020، بعد 4 أيام من إغلاق الصناديق.

أما ويسكونسن، فتغلق صناديق اقتراعها في التاسعة مساءً، وفي عام 2020 تم إعلان فوز بايدن في ولاية ويسكونسن في وقت مبكر من صباح اليوم التالي لإغلاق صناديق الاقتراع.

ويتوقع مسؤولو الانتخابات في ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن ومعقل الديمقراطيين، الحصول على نتائج غير رسمية كاملة بعد منتصف ليل الانتخابات، لكن بشكل عام، يُتوقع تأخر النتائج في الولايتين لأيام.

أريزونا:

تغلق صناديق الاقتراع في ولاية أريزونا في الساعة 9 مساءً، ورغم أن الولاية تسمح بفرز بطاقات الاقتراع بالبريد بعد بدء التصويت المبكر، لا تنشر أي نتائج للانتخابات حتى تظهر نتائج جميع الدوائر الانتخابية أو بعد ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وتبدأ المقاطعات بنشر نتائج بطاقات الاقتراع البريدية التي تم استلامها قبل عدة أيام من يوم الانتخابات، وتشكل هذه البطاقات نسبة كبيرة من إجمالي الأصوات، لكن فرز الأصوات الأخرى يستغرق وقتًا أطول.

وبعد ذلك، تبدأ المقاطعات بفرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم شخصيًا في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، وهذه النتائج قد لا تُعلن إلا بعد مرور عدة ساعات، أما الأصوات البريدية التي تصل في يوم الانتخابات أو التي تصل في اليوم السابق مباشرة، فسيتم فرزها بشكل متتابع على مدار الأيام التالية.

نيفادا:

تغلق نيفادا صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً، ولن تُعلن أي نتائج حتى ينتهي آخر ناخب من التصويت، حتى لو كان ذلك بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا.

وبعد هذا الوقت تُعلن المقاطعات جميع النتائج التي تم احتسابها حتى تلك اللحظة، والتي تشكل عادةً نسبة كبيرة من إجمالي الأصوات.

ومع ذلك، تسمح ولاية نيفادا بفرز بطاقات الاقتراع بالبريد لمدة تصل إلى 4 أيام بعد الانتخابات، بشرط ختمها بالبريد في يوم الانتخابات أو قبله. وهو ما قد يعني أنه قد يكون هناك أيام من الانتظار للحصول على النتائج النهائية.

نورث كارولينا:

تعد نورث كارولينا، التي تغلق فيها صناديق الاقتراع في السابعة والنصف مساءً، من أولى الولايات المتأرجحة بجانب جورجيا التي قد تقدم مؤشرًا أو علامة مبكرة عن النتائج الرئاسية.

ويُتوقع أن تسير عملية فرز الأصوات بشكل أسرع في تلك الولاية، حيث ستُعلن أولًا نتائج الأصوات المبكرة وبطاقات الاقتراع الغيابية التي وصلت قبل يوم الانتخابات، وذلك في خلال ساعتين من إغلاق الصناديق. وتُمثل هذه الأصوات غالبية أصوات الولاية.

وسيستمر فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم يوم الانتخابات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ميشيجان:

على عكس بنسلفانيا وويسكونسن اللتين لا تسمحان بفرز الأصوات حتى بدء التصويت الشخصي، تسمح ميشيجان بالبدء في فرز الأصوات قبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات، لكن لا يُسمح بالكشف النتائج حتى إغلاق صناديق الاقتراع.

ويُتوقع من الولاية، التي تغلق صناديقها بحلول الساعة الثامنة مساءً وفي بعض المناطق الأخرى 9 مساءً، أن تخرج النتائج العامة غير الرسمية في اليوم التالي للانتخابات، وهو ما حدث في انتخابات 2020، حسب "ذا هيل".

جورجيا:

مع ظهور النتائج الأولية من جورجيا، التي تغلق فيها صناديق الاقتراع في السابعة مساءً، قد تتشكل صورة المرشح الأقرب للفوز، رغم كونه مؤشر غير مضمون.

وبعد انتخابات 2020، أقرت الولاية قوانين تساعد على تسريع عملية فرز الأصوات، حيث يُطلب من المقاطعات الإعلان عن نتائج الأصوات المبكرة وبطاقات الاقتراع الغيابية التي تم استلامها قبل يوم الانتخابات بحلول الساعة 8 مساءً. ومن المتوقع أن تمثل هذه الأصوات أكثر من نصف إجمالي الأصوات النهائية.

ثم تبدأ عملية فرز الأصوات الأخرى تباعًا، ويُتوقع أن تظهر النتائج منتصف الليل أو اليوم التالي للانتخابات على أقصى تقدير.

