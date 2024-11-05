‏بايدن: دعونا نصنع التاريخ من خلال الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عرببة: “دعونا نصنع التاريخ من خلال الانتخابات”.

وتفتح اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.