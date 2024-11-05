نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏سي إن إن نقلًا عن مستشاري ترامب: الانتخابات الحالية أكثر حدة مقارنة بانتخابات 2016 و2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة ‏سي إن إن، نقلا عن مستشاري الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأن الانتخابات الحالية أكثر حدة مقارنة بانتخابات 2016 و2020.

وفتحت اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.