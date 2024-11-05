ترامب يواصل هجومه على بايدن وبيلوسي مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، هجومه اللاذع على أبرز خصومه، ومن بينهم جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي، ونانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، وآدم شيف، العضو الديمقراطي البارز بمجلس النواب والمحقق الرئيسي في أول محاكمة لعزل ترامب.

جاءت تصريحات ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيجان، بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

تصريحات نارية من ترامب

وصف ترامب خصومه بكلمات قاسية، حيث قال عن جو بايدن: "في إحدى لحظاته المجنونة، قال إننا جميعًا قمامة".

كما أضاف: "لقد سرقوا الانتخابات من رئيس"، في إشارة إلى فوزه السابق واتهاماته بتزوير الانتخابات، مع ادعاءات بأن كامالا هاريس قد تحل محل بايدن.

لم تتوقف تصريحاته عند ذلك، فقد وصف نانسي بيلوسي بأنها "شخصية منحرفة، شريرة، ومريضة"، بينما انتقد آدم شيف، قائلًا إنه "متقلب" ويمتلك "رأسًا كبيرة"، كما وصفه بأنه "غير جذاب من الداخل والخارج".

انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اليوم الثلاثاء، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

عدد الناخبين المؤهلين

يبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.

ومع ذلك، تسمح ما يقرب من نصف الولايات بتسجيل الناخبين في يوم الانتخابات، بينما يمكن للمواطنين في ولاية داكوتا الشمالية التصويت دون تسجيل مسبق.

التصويت المبكر

أشارت التقارير إلى أن أكثر من 70 مليون شخص قد صوتوا بالفعل، إما عبر صناديق الاقتراع البريدية أو من خلال مراكز الاقتراع المبكرة، مما يشير إلى الاهتمام الكبير بالانتخابات التي تعد من بين الأشد سخونة في تاريخ الولايات المتحدة.