العالم اليوم - الدولار يهبط وسط تقارب نسب التأييد في الانتخابات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - تراجع الدولار الثلاثاء وسط ترقب للانتخابات الرئاسية الأميركية التي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وتراجع الدولار بنحو 0.76 بالمئة مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجري في نهاية الأسبوع تقدم هاريس بشكل مفاجئ في ولاية أيوا، معقل الجمهوريين التقليدي.

وبشكل عام، لا تزال استطلاعات الرأي تظهر سباقا متقاربا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو، عند 103.91 بحلول الساعة 0349 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى 103.67 أمس الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر، بحسب بيانات رويترز.

وكان المؤشر قد صعد في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نهاية يوليو تموز عند 104.63.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0877 دولار، بعد ارتفاعه إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر.

ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 152.365 ين، بعد أن انخفض إلى 151.54 في وقت سابق اليوم، وهو أدنى مستوى في أسبوع.