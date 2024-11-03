نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات مولدوفا.. بلاغات بوجود قنابل وهجمات سيبرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات المولدوفية عن وقوع عدد من الحوادث أثناء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد، يوم الأحد.

وذكرت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية المولدوفية أنجيلا كارامان خلال مؤتمر صحفي لها، أن الشرطة تلقت بلاغات بوجود عبوات ناسفة في 6 مراكز اقتراع في أوروبا ومركزين في مولدوفا.

وأوضحت أن الحديث يدور عن مراكز اقتراع في رومانيا وألمانيا وبريطانيا وفي مدينة فارنيتسا المولدوفية حيث يصوت سكان جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها.

وأشارت إلى أن مركز الاقتراع في مدينة ليفربول البريطانية لم تتمكن من استئناف العمل بعد البلاغ، دون أن توضح ما إذا كانت البلاغات كاذبة أم لا.

في الوقت ذاته، أعلنت هيئة التكنولوجيات المعلوماتية والأمن السيبراني في مولدوفا عن رصدها "سلسلة هجمات سيبرانية منسقة" على الأنظمة الالكترونية لتسجيل الناخبين.

وأشارت إلى أن الهجمات تنطلق من مصادر مختلفة في عدد من دول العالم، وهي أدت إلى "صعوبات مؤقتة" في تلقي البيانات من مراكز الاقتراع داخل البلاد ومن الخارج.

وأكدت الهيئة أن خبراءها يتخذون الإجراءات لضمان استمرارية عمل لجنة الانتخابات ومراكز الاقتراع، والكشف مصادر المخاطر.

وكانت أنجيلا كارامان قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض نظام تسجيل الناخبين للهجوم السيبراني صباح الأحد.

وتجري في مولدوفا الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة حيث تتنافس على المنصب الرئيسة الحالية مايا ساندو المؤيدة للتكامل مع الاتحاد الأوروبي، وزعيم حزب الاشتراكيين المعارض ألكسندر ستويانوغلو، الذي للحفاظ على علاقات متينة مع روسيا.

وتقدمت ساندو في الجولة الاولى من الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، بحصولها على 42.45% من الأصوات مقابل نحو 26% لستويانوغلو.