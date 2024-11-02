العالم اليوم - صلاح يضع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بعد خسارة السيتي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - قاد النجم المصري محمد صلاح نادي ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على برايتون 2-1 مساء السبت ضمن الجولة العاشرة للبطولة.

وتقدم برايتون عبر فيردي كاديوجولو من تسديدة ارتطمت بالقائمة ودخلت الشباك قبل أن يعود ليفربول ويحرز هدفين عن طريق كودي كاكبو في الدقيقة 69 ومحمد صلاح في الدقيقة 72.

واستعاد ليفربول الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة بالمركز السابع.

وكان مانشستر سيتي قد فقد صدارته للدوري بعد خسارته الأولى هذا الموسم أمام بورنموث (2-1).

وتقدم بورنموث بهدفين عن طريق أنطوان سيمينيو وإيفانيلسون، في الدقيقتين 9 و64، بينما سجل يوشكو غفارديول هدف التقليص للسيتي في الدقيقة 82.

وتراجع السيتي للمركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، فيما تقدم بورنموث للمركز الثامن، بوصوله للنقطة 15.