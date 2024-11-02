العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل قياديين في حزب الله

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن مقتل قياديين في حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتله قياديين في حزب الله مسؤولين عن إطلاق أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل في أكتوبر المنصرم.

وأضاف الجيش أن القائدين هما موسى عز الدين قائد قوات حزب الله في قطاع الساحل وحسن مجيد ديب قائد المدفعية بقطاع الساحل، مشيرا إلى أنهما قتلا في منطقة صور الجمعة.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وأعلن حزب الله، الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للجماعة اللبنانية خلفا لحسن نصر الله، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا على استعداد الحزب لحرب طويلة مع إسرائيل.