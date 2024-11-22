العالم اليوم - دخان وزجاج متطاير.. فيديو لغارة إسرائيلية عنيفة في الشياح

انتم الان تتابعون خبر دخان وزجاج متطاير.. فيديو لغارة إسرائيلية عنيفة في الشياح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة، الجمعة، مبنى في منطقة الشياح بضاحية بيروت الجنوبية.

وفي مقطع فيديو متداول، يظهر المبنى كاملا قبل أن تدمره الغارة كليا، حيث وصلت الشظايا إلى مسافة بعيدة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الغارة.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل "حزب الله" وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف "حزب الله" بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان "دعما" لغزة و"إسنادا" لمقاومتها على حدّ قوله.

وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه "بنى عسكرية" تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.