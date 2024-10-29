لبنان: استشهاد 6 فـي قصف مرجعيون ومقتل جنديين إسرائيليين بالمعارك

بيروت ـ وكالات: استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخر بجروح، الليلة قبل الماضية، جراء قصف الاحتلال بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باستشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخر بجروح، جراء غارتين على بلدة جديدة مرجعيون.

كما أصيب عدة فلسطينيين إثر قصف طيران الاحتلال أطراف بلدة الزرارية، فيما شنت طائرات الاحتلال 7 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت، وغارة على محيط مدينة الهرمل، كما أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين في المعارك الدائرة جنوب لبنان يوم أمس الأول.

وقالت مصادر إسرائيلية إن النقيب احتياط عميت حيوت من حيفا والرقيب أول جلعاد المالح من القدس قتلا في معارك لبنان.