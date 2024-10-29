العالم اليوم - سوديك تحقق أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن الشهور التسع الأولى من 2024 والمنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقالت سوديك المدرجة في بورصة مصر إن إجمالي المبيعات المتعاقد عليها (947 وحدة) قد بلغت 39.8 مليار جنيه بزيادة 101 بالمئة خلال الأشهر التسع الأولى من 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد جاءت إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة مدفوعة بشكل كبير من مبيعات مشروعات الساحل الشمالي بنسبة 72 بالمئة من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خاصة مع الطلب القوي على مشروع أوجامي الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي ساهم وحده بحوالي 21.3 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، أو ما يمثل 54 بالمئة من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها التي حققتها سوديك خلال هذه الفترة. ومن ناحية أخرى، ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 24 بالمئة من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها التي حققتها الشركة، بدعم من المبيعات القوي لمشروع The Estates و The Estates Residencesاللذان ساهما معًا بنسبة 11 بالمئة من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها.

أهم الأرقام المالية والتشغيلية:

وصل مجمل الربح إلى 2.37 مليار جنيه بهامش مجمل ربح 38 بالمئة، وبزيادة 33 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت أرباح التشغيل خلال الشهور التسع الأولى، 1.22 مليار جنيه وبهامش أرباح تشغيل 19 بالمئة، وبزيادة نسبتها 75 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

سجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 935 مليون جنيه بزيادة 71 بالمئة، وبهامش صافي الربح 15 بالمئة، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.62 جنيه.

وفقًا للقوائم المالية للشركة سجلت "سوديك" خلال الربع الثالث من العام الجاري، أعلى مبيعات ربع سنوية محققة 31 مليار جنيه، فيما بلغت إيرادات النشاط 2.35 مليار جنيه بزيادة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 3.85 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.31x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 3 مليارات جنيه في 30 سبتمبر 2024. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.37x في نهاية عام 2023، ووصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.22 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 58 مليار جنيه، منها 13 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 7.7 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 50 مليار جنيه.

وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 82 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وتعليقًا على النتائج المالية والتشغيلية المميزة التي حققتها الشركة، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: "يسعدنا الإعلان عن إجمالي المبيعات المتعاقد عليها والتي بلغت 39.8 مليار جنيه وهو ما يمثل نمواً قياسياً بنسبة 101 بالمئة، مدفوعاً بالطلب القوي على "اوجامي" أحدث مشاريعنا في الساحل الشمالي والذي حقق نجاحاً كبيراً. إن نتائجنا المالية المتميزة على مستوى كافة المؤشرات المالية دليل على قوة علامتنا التجارية وثقة عملائنا. نفخر أيضاً بتحقيق خطوات قوية في قطاعي الضيافة والتجزئة في عام 2024، وهو ما يعزز من ريادة سوديك في القطاع العقاري بأكمله."