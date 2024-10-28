نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تدمر 150 موقعًا لـ "حزب الله" وتواصل القصف على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اليوم الأحد عن قصفه لقاعدة "زوفولون" العسكرية شمال مدينة حيفا بالصواريخ، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمواقع الحزب في جنوب وشرق لبنان، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان. وفي الوقت ذاته، استمرت الغارات الإسرائيلية بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي للسكان في مناطق برج البراجنة وحدث بإخلاء المباني القريبة من مواقع "حزب الله".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "حزب الله" أطلق اليوم 75 قذيفة من جنوب لبنان، فيما أعلن عن تدمير 70 موقعًا للحزب أمس، كجزء من العملية البرية التي بدأت نهاية سبتمبر. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى استخدامه 400 طن من المتفجرات لتدمير نفق تابع للحزب قرب الحدود.

وتبنى "حزب الله" استهداف قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية قرب مدينة صفد، بالإضافة إلى استهداف خمس مناطق سكنية على الأقل في شمال إسرائيل. وفي مقطع مصور نشره السبت، دعا الحزب سكان أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية لإخلائها، مؤكدًا أنها أصبحت أهدافًا مشروعة لهجمات محتملة.