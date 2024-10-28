نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب في تجمع انتخابي: هاريس "دمرت الولايات المتحدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، متهمًا إياها بتدمير الولايات المتحدة. وخاطب ترامب حشدًا في ماديسون سكوير غاردن يوم الأحد قائلًا: "لقد دمرتِ بلدنا، لن نتحمل ذلك بعد الآن. أنتِ مطرودة."

وانتقد ترامب أيضًا استجابة إدارة بايدن لإعصار "هيلين" في كارولينا الشمالية، مشيرًا إلى أن الحكومة فضلت إنفاق الأموال على ما وصفه بجلب "المهاجرين غير الشرعيين"، مما أثر على تقديم الدعم لولايات مثل جورجيا وكارولينا الشمالية وألاباما وتينيسي وفلوريدا وكارولينا الجنوبية.

وفي كلمته، وعد ترامب الأميركيين بالعمل على إنهاء التضخم وتحقيق ما أسماه بـ "الحلم الأميركي"، مؤكدًا أنه سيبني "أعظم اقتصاد في تاريخ العالم" إذا فاز في الانتخابات.

كما أعلن عن خطته لسياسة جديدة تهدف إلى تقديم ائتمان ضريبي للأسر التي تعتني بكبار السن من أفراد العائلة، قائلًا: "لقد حان الوقت للاعتراف بمجهوداتهم."