نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول في حماس: اتفاق مع إسرائيل ممكن بشرط الالتزام بالتفاهمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، أن "التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ممكن"، موضحًا أن "مطالب الحركة واضحة ومعروفة"، وأن الاتفاق يتطلب التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما سبق الاتفاق عليه.

ويأتي تصريح بدران وسط تقارير حول وساطة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة بهدف تبادل أربعة رهائن إسرائيليين مع سجناء فلسطينيين، على أن تليها عشرة أيام من المفاوضات. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الاقتراح المصري حظي بتأييد معظم الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، باستثناء نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين رفضوا الخطة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن مبادرة مصرية تهدف إلى التهدئة عبر وقف إطلاق النار لمدة يومين، يتبعه تبادل للرهائن والأسرى، مشيرًا إلى أن مصر ستسعى خلال الأيام العشرة اللاحقة إلى تحقيق وقف كامل لإطلاق النار.

من جهته، عارض نتنياهو الاقتراح المصري، معلنًا رفضه لوقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وشدد على ضرورة إجراء المفاوضات "تحت النار".