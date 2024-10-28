نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: الدفاعات الجوية الإيرانية "خارج الخدمة" بعد الهجوم الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن مسؤولًا إسرائيليًا أعلن عن توقف جميع أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية عن العمل، عقب الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران يوم السبت الماضي.

وشنّت إسرائيل الهجوم ردًا على قصف صاروخي إيراني استهدف أراضيها في الأول من أكتوبر، والذي اعتبرته إيران انتقامًا لمقتل عدد من قادتها، بينهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اللواء عباس نلفروشان من الحرس الثوري، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الطائرات المستخدمة في الهجوم من طراز "إف-35"، والمعروفة بقدرتها العالية على تجنب الرادارات.

وفي تعليقه على العملية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد: "لقد وجهنا ضربة قوية لقدرات إيران الدفاعية وقدرتها على إنتاج الصواريخ". وأوضح أن الهجوم "كان دقيقًا وحقق جميع أهدافه."

من جانبه، صرّح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن الضربة أثبتت قدرات إسرائيل الهجومية ضد أعدائها، مشددًا على أهمية استهداف الأنظمة الاستراتيجية في إيران، ومؤكدًا استعداد إسرائيل لمواجهة جميع السيناريوهات.

وفي المقابل، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران لا تبحث عن حرب لكنها سترد بشكل متناسب على الهجوم الأخير.

وفي ظل هذه التوترات، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تهدئة الوضع، معبرًا عن مخاوفه من تصعيد قد يفضي إلى صراع إقليمي أوسع، في ضوء الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في غزة، والتدخل الإسرائيلي في جنوب لبنان لمنع هجمات محتملة من حزب الله.