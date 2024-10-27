العالم اليوم - إسرائيل: 5 قتلى وعشرات الجرحى من الجنود بحادثة دهس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: 5 قتلى وعشرات الجرحى من الجنود بحادثة دهس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة نحو 40 شخصا، بإصابات متفاوتة جراء اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات بالقرب من غليلوت شمالي تل أبيب.

وقال مراسلنا إن الحادث أسفر عن سقوط نحو 40 مصابا، غالبيتهم من الجنود، وهو ما أكدته أيضا وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

ووفقا لتقارير أخرى من مكان الحادث، هناك العديد من المحاصرين في حالة خطيرة تحت الشاحنة.

وتحدثت أنباء على موقع إكس مشيرة إلى أن 10 على الأقل في حالة خطيرة.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد الإصابات قد يصل إلى 50 إصابة، بينهم نحو 15 إصابة حرجة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "نقدم العلاج الطبي للجرحى وتم نقل 16 جريحا إلى مستشفيات إيخيلوف وبلينسون وشيبا في تل هشومير، بينهم: 4 في حالة خطيرة، و4 في حالة متوسطة، و8 في حالة خفيفة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية لاحقا إن حادثة الدهس أسفرت حتى الآن عن مقتل 5 على الأقل، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس في شمال تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أيضا إنها تتعامل مع عملية الدهس في شمال تل أبيب على أنها هجوم "ذو خلفية قومية".