العالم اليوم - نتنياهو: الهجوم "الدقيق والقوي" على إيران "حقق أهدافه"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: الهجوم "الدقيق والقوي" على إيران "حقق أهدافه" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان "دقيقا وقويا" وأنه "حقق أهدافه".



وقال في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية، وفق التقويم العبري، للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر "وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني وفي يوم السبت ضربنا، كان الهجوم على إيران دقيقا وقويا وحقق كل أهدافه".

فجر السبت، ردت إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران على أراضيها في الأول من أكتوبر الجاري إذ أطلقت حينها 200 صاروخ، اعترضت انظمة الدفاع الجوي معظمها.