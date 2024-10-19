العالم اليوم - استهداف منزل نتنياهو.. إيران تعلق على اتهامات إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر استهداف منزل نتنياهو.. إيران تعلق على اتهامات إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - نفت إيران، السبت، صلتها باستهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران "نفت أي صلة لها بالطائرة دون طيار التي استهدفت مقر إقامة نتنياهو".

وأضافة الوكالة أن وفد إيران لدى الأمم المتحدة أعلن رفضه أي صلة بين طهران والطائرة من دون طيار التي استهدفت مقر إقامة رئيس وزراء الإسرائيلي في قيسارية.

وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، السبت، إن إيران هي من حاولت اغتياله.

من جهته، ندد نتنياهو بـ"وكلاء إيران" الذين "حاولوا" اغتياله مع زوجته بطائرة مسيرة.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "وكلاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحا".

وأضاف: "هذا لن يمنعني ولن يمنع دولة إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة".

وتابع: "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا لذلك".