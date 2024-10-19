نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - يثير تفاعلا بجملة في خطاب نعي يحيى السنوار.. ماذا قال خليل الحية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار خليل الحية، القيادي في حركة حماس، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكلمة التي ألقاها ناعيًا زعيم الحركة، يحيى السنوار، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله وصوّر لحظاته الأخيرة عبر طائرة دون طيار. جاء هذا الخطاب في ظل توتر متزايد وتصعيد للأحداث بين الجانبين.

ركز النشطاء على تصريحات الحية وأبرز ما ورد فيها، حيث شدد على استمرار حركة حماس في القتال رغم مقتل السنوار. في المقابل، سبق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، خطاب الحية بتعليق ساخر على وسائل التواصل، قائلًا: "هل سيخبركم خليل الحية عن إطلاق صاروخ جديد باسم السفاح تخليدًا للداعشي السنوار؟".

في خطابه، قال الحية: "ننعى القائد الكبير المجاهد الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم)، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى"، مضيفًا أن السنوار استشهد "مشتبكًا" مع القوات الإسرائيلية حتى لحظاته الأخيرة.

وأضاف الحية أن السنوار كان يتنقل بين المواقع القتالية في غزة، مؤكدًا أن الرهائن المحتجزين في غزة "لن يعودوا" إلا بعد وقف العمليات العسكرية على القطاع وإطلاق سراح الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وهي من بين المطالب الرئيسية لحماس.