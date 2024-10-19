العالم اليوم - لبنان..ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2418 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر لبنان..ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 2418 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - كشف تقرير لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني حصيلة قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر 2023.

ووفق التقرير فقد ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 2418 قتيلا، فيما بلغ تعداد إجمالي الإصابات 11336.

وذكر التقرير أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 69 آخرون في غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب التقرير الصادر يوم الجمعة.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 87 غارة جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة خلال نفس الفترة، تركزت معظمها في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أن حزب الله أطلق نحو 75 قذيفة من لبنان على شمال إسرائيل وتم اعتراض مسيرتين من لبنان قبل عبورهما إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 60 من مقاتلي حزب الله قتلوا في غارات جوية ومواجهات من مناطق قريبة خلال الـ24 ساعة الماضية.