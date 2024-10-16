العالم اليوم - إسرائيل.. إحباط عملية اغتيال لشخصية كبيرة من قِبل إيران

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. إحباط عملية اغتيال لشخصية كبيرة من قِبل إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف إسرائيلي جندته إيران لاغتيال شخصية كبيرة مقابل 100 ألف دولار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال إسرائيلي بتهمة التعاون مع المخابرات الإيرانية والتخطيط لاغتيال شخصية بارزة.

وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المعتقل هو فلاديمير فارهوفسكي، ويبلغ من العمر 35 عاما، وهو من سكان بيتح تكفا.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله إثر الاشتباه بتعاونه مع عملاء المخابرات الإيرانية، موضحة أنه خطط لاغتيال الشخصية الإسرائيلية البارزة مقابل 100 ألف دولار.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه سيتم تقديم فارهوفسكي إلى المحكمة المركزية في اللد، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن تُقدم لائحة اتهام خطيرة ضده من قبل مكتب المدعي العام في المنطقة الوسطى.

وبحسب الصحيفة، فقد كشفت التحقيقات أن التواصل بين فارهوفسكي والمخابرات الإيرانية تم باللغة الإنجليزية، حيث طُلب منه شراء هاتف مخصص لتنفيذ المهام.

وأضافت أن المشتبه به أتم بالفعل عدة مهام لصالح الإيرانيين، بما في ذلك كتابة شعارات نازية على الجدران، وجمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية، ولاحقا، وافق فارهوفسكي على تنفيذ عملية اغتيال عالم إسرائيلي، وتم تجهيزه بالأسلحة اللازمة لتنفيذ العملية.

وقال العريف ماور غورين، قائد القسم الأمني في الجيش الإسرائيلي، إن "المشتبه به تسلح بمسدس وذخيرة، وكان مستعدًا لتنفيذ جريمة القتل والهروب من البلاد بمساعدة العميل الإيراني".

ويأتي هذا الاعتقال بعد سلسلة من حالات مشابهة تم الكشف عنها مؤخراً، تشير إلى نشاط أجهزة المخابرات الإيرانية في تجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ عمليات تجسس واغتيال.